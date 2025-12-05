La Policia Local de Paiporta lliura la Medalla d’Or a més de 900 agents de tota Espanya per la seua ajuda en la DANA

Paiporta reconeix l’esforç dels més de 900 agents que van ajudar durant la DANA
La ciutadania i els cossos de seguretat reben distincions en un emotiu acte multitudinari
El Camp de Futbol El Terrer de Paiporta ha congregat milers de persones en un emotiu acte de reconeixement a la ciutadania i agents de policia de tota Espanya per la seua tasca durant la DANA. Amb el suport unànime del plenari de l’Ajuntament, la Policia Local de Paiporta ha atorgat la Medalla d’Or a més de 900 agents en representació dels 1650 que, segons dades oficials i sense comptar el voluntariat, prestaren la seua ajuda a la població.
Este multitudinari acte de reconeixements, records i agraïment, en què la memòria de les persones que ja no estan s’ha fet present, ha reunit policies locals, guàrdies civils, membres i voluntaris de Protecció Civil, així com una trentena d’alcaldes i autoritats de diversos punts d’Espanya.
Entre les principals distincions, s’ha concedit la Medalla d’Or a la ciutadania de Paiporta. Xiquets i xiquetes, adolescents i ancians que van patir els efectes de la DANA han estat representats en este reconeixement.
Així mateix, més de 900 policies locals, guàrdies urbans i agents municipals, i de manera conjunta, la Policia Local de València i d’Elx, han sigut condecorats amb la Medalla al Mèrit Professional per l’ajuda, assistència i protecció la vesprada-nit de la DANA i els dies posteriors.
Unes distincions a les quals s’han sumat les atorgades a la Guàrdia Civil de Paiporta, així com a treballadors i treballadores municipals, membres de Protecció Civil i associacions empresarials i veïnals.
Un dels moments més emocionants de l’acte ha arribat amb el lliurament de la corona de llorer per les víctimes de la DANA de la mà de l’alcalde de Paiporta i el Cap de la Policia Local, acompanyada per una interpretació en directe del “Nessun Dorma” de Giacomo Puccini. L’homenatge també ha comptat amb la reproducció de comunicacions dels agents aquella nit, com a mostra de la tasca heroica per salvar vides mentre Paiporta s’ofegava.
Amb tot, un missatge de profund agraïment ha sobrevolat la jornada, i, malgrat el fred, el públic assistent ha trobat refugi en el caliu de les abraçades, aplaudiments i llàgrimes compartides, així com en el record sincer dels que ja no estan.