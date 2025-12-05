Més de 30 entitats reben una menció de l’Ajuntament d’Alzira per la seua tasca voluntària en la DANA

L’Ajuntament d’Alzira reconeix la solidaritat durant la DANA amb més de 30 entitats
Joves, empreses i forces de seguretat homenatjats pel seu voluntariat i esforç
El pavelló Fontana Mogort d’Alzira ha tornat a ser escenari de la solidaritat que ara fa un any mostraren els alzirenys cap als pobles damnificats pels efectes de la DANA. En el marc del Dia Internacional del Voluntariat, l’Ajuntament d’Alzira ha volgut reconéixer 36 empreses, institucions, associacions i persones que en aquells moments centraren la seua energia i les seues mans en ajudar.
Les forces de seguretat, representades pel Consorci Provincial de Bombers, Guàrdia Civil, Policia Local d’Alzira i Policia Nacional, han rebut un reconeixement per la seua dedicació i esforç en les tasques de seguretat, rescat i recuperació. Pel que fa al voluntariat, s’ha reconegut l’esforç solidari de l’Associació Empresarial d’Alzira i de diverses empreses que van col·laborar en la logística necessària, preparant menjars, oferint espai o vehicles per a transport.
Així mateix, també s’ha fet un reconeixement col·lectiu a nombroses associacions, agrupacions i entitats alzirenyes. Per a finalitzar, els més joves han cobrat protagonisme per la seua energia i esforç durant els dies de la DANA, i Alzira ha lliurat reconeixements als instituts Luís Suñer, José María Parra, La Murta i Rei En Jaume. A més, la placa commemorativa que es va atorgar a la joventut alzirenya el passat mes d’octubre s’ha col·locat en l’entrada del Fontana Mogort.
Amb tot, l’acte ha servit per a recordar tot allò ocorregut ara fa un any en un lloc que, durant setmanes, va ser essencial per fer front a l’emergència.