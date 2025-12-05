Sueca tria la imatge de la Setmana Santa 2026

Sueca selecciona el cartell guanyador que representarà la Setmana Santa 2026.
L’obra d’Olga Barreda, titulada ‘Una mirada eterna’, ha captat la majoria de vots del jurat i rebrà un premi econòmic.
El disseny presentat per Olga Barreda Sánchez ha sigut el triat per a representar la Setmana Santa de Sueca 2026 en el concurs convocat per la Regidoria de Setmana Santa i Actes Religiosos. L’obra, amb el subtítol ‘Una mirada eterna’, s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat.
La regidora responsable, Carolina Torres, ha anunciat la notícia a la guanyadora i li ha traslladat les seues felicitacions, destacant:
“Vull felicitar a tots els i les participants pel seu esforç i per contribuir amb el seu art a plasmar tan brillantment el significat de les nostres tradicions”.
Jurat de la convocatòria
A més de la regidora Carolina Torres, han format part del jurat:
- Alfredo Planells, regidor de Festes
- María Zafra, professora de l’Escola d’Art Municipal Escultor Beltrán
- Pedro Juan Martínez, secretari de la Junta Major de Confraries de Sueca
- Vicente Manuel Ferrando, membre de la Junta
- Paloma Gutiérrez, responsable de Comunicació de l’Ajuntament
El cartell finalista ha sigut el presentat per Mónica Chilet, de Sueca.
Premi
A més de ser la imatge oficial de la Setmana Santa de Sueca 2026, la guanyadora ha obtingut un premi en metàl·lic de 800 euros.