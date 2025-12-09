Albal celebra el tradicional sopar solidari de l’AECC amb gran implicació

Albal mostra el seu costat més solidari en el sopar anual de l’AECC
La recaptació es destina íntegrament a investigació, prevenció i suport a persones amb càncer
L’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Albal ha celebrat un any més el seu tradicional sopar solidari, una cita que torna a demostrar la gran resposta i implicació del municipi en la lluita contra el càncer.
El Salón Viher va acollir una vetlada carregada d’emoció i solidaritat, reunint veïns i veïnes, representants de l’AECC i membres de la corporació municipal.
Durant l’acte, la presidenta de l’associació, Natalia Micó, i l’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, van dedicar unes paraules d’agraïment als assistents, ressaltant la importància d’un esdeveniment que, any rere any, continua sumant forces i generant suport per a les persones afectades per esta malaltia.
Els fons recaptats en el sopar es destinaran íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el Càncer, contribuint així a la investigació, l’acompanyament i els programes de prevenció.
La nit va concloure amb una rifa plena de bon ambient i il·lusió, que va posar el punt final perfecte a una edició marcada per la solidaritat.