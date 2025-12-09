RIBERA
TELEVISIÓ

Albal celebra el tradicional sopar solidari de l’AECC amb gran implicació

Albal mostra el seu costat més solidari en el sopar anual de l’AECC

La recaptació es destina íntegrament a investigació, prevenció i suport a persones amb càncer

L’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Albal ha celebrat un any més el seu tradicional sopar solidari, una cita que torna a demostrar la gran resposta i implicació del municipi en la lluita contra el càncer.

El Salón Viher va acollir una vetlada carregada d’emoció i solidaritat, reunint veïns i veïnes, representants de l’AECC i membres de la corporació municipal.

Durant l’acte, la presidenta de l’associació, Natalia Micó, i l’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, van dedicar unes paraules d’agraïment als assistents, ressaltant la importància d’un esdeveniment que, any rere any, continua sumant forces i generant suport per a les persones afectades per esta malaltia.

Els fons recaptats en el sopar es destinaran íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el Càncer, contribuint així a la investigació, l’acompanyament i els programes de prevenció.

La nit va concloure amb una rifa plena de bon ambient i il·lusió, que va posar el punt final perfecte a una edició marcada per la solidaritat.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats