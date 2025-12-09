Alzira renova el guardó de Ciutat de la Ciència i la Innovació

Alzira renova fins a 2029 el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació per la seua aposta tecnològica i transformadora
El municipi consolida el seu paper a la Red Innpulso junt a altres 16 ciutats que impulsen polítiques locals innovadores
L’Ajuntament d’Alzira ha renovat el guardó de Ciutat de la Ciència i la Innovació, un reconeixement del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que destaca l’aposta del municipi per la innovació com a motor de desenvolupament econòmic, social i tecnològic.
La ciutat, que va rebre esta distinció per primera vegada el 2014, ja la va renovar el 2021 i ara manté el títol fins al 2029, després de presentar un complet programa d’activitats i polítiques amb un alt component tecnològic i transformador.
Un reconeixement al model d’innovació local
El guardó posa en valor la capacitat d’Alzira per impulsar projectes transformadors i reforçar la promoció del territori com a element clau per al seu desenvolupament.
A més, fomenta la cooperació entre municipis de la Red Innpulso, una xarxa estatal que promou el treball compartit i ofereix exemples de bones pràctiques a altres administracions locals.
El regidor de Modernització, Israel Pérez, ha celebrat la renovació:
“Alzira es bolca de nou amb la innovació per a fer una ciutat resilient, amb polítiques que posen les persones al centre”.
Alzira se situa en la categoria B del guardó
La renovació s’atorga cada quatre anys i Alzira s’integra en la categoria B, destinada a municipis d’entre 20.001 i 100.000 habitants.
En l’edició d’enguany han sigut 17 ajuntaments els que han renovat la distinció:
- Categoria A (menys de 20.000 habitants): Abanto-Zierbena, Ejea de los Caballeros, Etxebarri, Gotarrendura i Los Santos de Maimona.
- Categoria B (20.001 – 100.000 habitants): Alzira, Alcoi, Ontinyent, Ribeira, Sant Feliu de Llobregat, Santiago de Compostel·la i Vila-real.
- Categoria C (més de 100.000 habitants): Barakaldo, Logronyo, Madrid, Màlaga i Mataró.
Una xarxa que impulsa el desenvolupament sostenible
Alzira forma part de la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació i de la Red Innpulso des del 2014. Actualment, aquesta xarxa integra 109 municipis compromesos amb un model de desenvolupament sostenible basat en la innovació i en la implementació de polítiques locals avançades.
La seua finalitat és posar en valor el treball dels ajuntaments en matèria de ciència i innovació, afavorint la cooperació i la transferència de coneixement.