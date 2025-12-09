AVA-ASAJA crea materials didàctics per reforçar la prevenció de riscos laborals en el sector agrari

AVA-ASAJA llança materials didàctics per reforçar la seguretat i la prevenció de riscos en el sector agrari
Vídeos, manuals i tríptics aborden emergències, primers auxilis i ús segur de productes fitosanitaris
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), en col·laboració amb el Servei de Prevenció Mancomunat Agrari i amb finançament de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, ha elaborat una sèrie completa de materials didàctics per millorar la seguretat i la prevenció de riscos laborals entre agricultors i treballadors del camp.
Els recursos disponibles inclouen vídeos explicatius, manuals detallats, cartells informatius i tríptics divulgatius, accessibles a través de la pàgina web de l’organització i el canal de YouTube per als vídeos.
Àrees clau dels materials didàctics
- Emergències en el sector agrari: Com actuar davant incendis, accidents, condicions climàtiques extremes i altres situacions crítiques.
- Primers auxilis en el camp: Pautes bàsiques i avançades per respondre de manera segura i eficaç davant lesions comunes.
- Prevenció de riscos laborals en el cultiu de cítrics: Recomanacions per reduir accidents en labors de poda, recol·lecció, ús de maquinària i eines.
- Prevenció en l’ús de productes fitosanitaris: Informació sobre equip de protecció, manipulació segura, emmagatzematge i actuació davant intoxicacions.
Objectiu de la iniciativa
Segons AVA-ASAJA, aquests materials responen a la necessitat de potenciar la cultura preventiva en un sector amb condicions de treball amb riscos significatius. La formació i informació adequada són considerades les eines més eficaces per minimitzar accidents i millorar el benestar dels treballadors del camp.