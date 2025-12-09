Balanç positiu del CESM-CV en la primera jornada de vaga de metges

CESM-CV valora positivament la primera jornada de vaga de metges malgrat els mínims del 50% imposats
Les reivindicacions inclouen reconeixement de categoria professional i millores en les jornades complementàries
Les aturades, que s’estendran fins el divendres, han sigut convocades en protesta del nou Estatut Marc del personal del Sistema Nacional de Salut proposat pel Ministeri de Sanitat, que regula les condicions laborals dels facultatius.
El reconeixement de la categoria professional d’acord amb la formació o la regulació de les anomenades jornades complementàries, que no cotitzen i es paguen per baix de les ordinàries, són algunes de les reivindicacions.
Pel que fa al seguiment del primer dia de vaga, des de CESM-CV fan un balanç molt positiu, tot i els mínims del 50% imposats per la Conselleria de Sanitat, que, en paraules de Valero, han sigut “abussius”.
La vaga s’ha notat especialment als hospitals, on la substitució d’alguns facultatius, especialistes principalment, afecta totes les persones citades un mateix dia. Als centres de salut, els pacients entrant i eixint, les sales d’espera plenes i l’escàs coneixement de l’aturada mèdica han marcat este primer dia de vaga.
Des del CESM-CV apunten que la reunió entre la Ministra de Sanitat, Mónica García, i el Comité de Vaga no ha donat els fruits esperats i, per tant, es plantejaran futures accions de protesta.