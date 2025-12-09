Benifaió encén la Nadal 2025

María Gómez Martínez encén la Plaça Major amb la seua targeta guanyadora
Actuacions esportives i espectacle infantil acompanyen l’inici oficial de la Nadal 2025
L’Ajuntament de Benifaió va donar el passat divendres el pistolet d’eixida a la Nadal 2025 amb l’acte de l’encesa oficial de les llums nadalenques.
L’alumna guanyadora del concurs escolar de targetes nadalenques, María Gómez Martínez, de 5é de Primària del Col·legi Trullás, va ser l’encarregada d’apretar el botó que il·luminà la Plaça Major amb els colors i la llum pròpia d’aquestes dates. L’esdeveniment va estar presidit per l’alcaldessa Marta Ortiz i els membres de la Corporació Municipal.
Després de l’encesa oficial, el Grup de Gimnàstica de Manteniment del municipi va oferir diverses actuacions esportives, amb exhibicions de llums i música nadalenca a la mateixa Plaça Major. L’acte va concloure amb un espectacle infantil amb música en directe.
Finalment, l’alcaldessa Marta Ortiz, acompanyada per la Corporació Municipal, va dirigir unes paraules a tots els veïns per desitjar unes bones festes i un millor any 2026.