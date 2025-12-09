RIBERA
Guadassuar estrena nova pista d’atletisme després de la DANA

Guadassuar va celebrar el passat divendres l’acte oficial d’inauguració de la pista d’atletisme, restaurada després de la DANA gràcies al suport econòmic de l’empresa New Balance, que va cedir per a este fi part del patrocini de la Marató de València.

El projecte, que entra en la seua fase final, ha inclòs la renovació del tartan i de tot el mobiliari esportiu, amb una inversió de 560.000€.

L’acte va comptar amb la presència de representants de l’Ajuntament, de New Balance, de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana, de l’Organització Marató València i fins i tot de la Generalitat Valenciana.

Aprofitant l’ocasió, el Club d’Atletisme de Guadassuar i la Federació organitzaren una activitat esportiva per a xiquets i xiquetes nascuts entre 2011 i 2017.

La iniciativa “Valencia corre por Valencia”, promoguda per l’organització de la Marató de València i a través de la qual New Balance va assumir el cost de la reconstrucció de la pista, va recaudar vora un milió d’euros per a ajudes a diversos municipis.

A les instal·lacions de Guadassuar entrenen més de 100 atletes, que molt prompte podran estrenar la nova pista.

