Juanfran Pérez Llorca, visita paiporta per parlar de reconstrucció

El president Juanfran Pérez Llorca visita Paiporta per supervisar les actuacions de reconstrucció post-DANA
La Generalitat ha mobilitzat més de 860 milions d’euros per reparar infraestructures i atendre famílies i empreses afectades
El president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, ha vistat la població de Paiporta on ha tingut una conversa amb l’Alcalde de la ciutat, Vicent Císcar, per parlar de reconstrucció i en quin punt es troba Paiporta.
Durant la visita institucional, s’han revisat les actuacions realitzades fins ara i les necessitats pendents, en una jornada en què també han participat responsables autonòmics de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, així como el comissionat per a la Reconstrucció.
En total, el Govern valencià ha mobilitzat més de 860 milions d’euros en 13 municipis de l’Horta Sud afectats per la DANA, amb Paiporta com la localitat que ha rebut la major dotació econòmica. La inversió inclou 41 milions per a la reparació d’infraestructures viàries, 58 milions en gestió de residus, 11 milions per a Metrovalencia, 2,47 milions per a equipaments sanitaris i educatius i 13 milions per a depuració d’aigua. A més, s’han concedit més de 70 milions en ajudes directes a famílies i empreses afectades.
La comitiva ha visitat diferents punts clau de la reconstrucció, com el mirador integrat en l’estació de Metrovalencia, on s’ha posat en valor la necessitat de continuar accelerant els treballs i coordinar esforços entre administracions per garantir la plena recuperació del municipi.
La Generalitat manté com a prioritat avançar en la rehabilitació total de Paiporta i donar resposta a les demandes dels veïns, reforçant la col·laboració institucional perquè la normalitat torne definitivament a la localitat.