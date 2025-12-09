La Parròquia dels Àngels d’Albal presenta un Betlem hiperrealista de gran format

La Parròquia dels Àngels d’Albal ha inaugurat un espectacular Betlem hiperrealista de més de 10 metres quadrats, obra de l’artesà Emilio Navarro.
La presentació va reunir més d’un centenar de persones en una cita que recupera una tradició molt arrelada al municipi.
El Betlem compta amb més de 100 figures d’artistes reconeguts i destaca pel seu detallisme, la il·luminació i una ambientació immersiva. L’alcalde, José Miguel Ferris, va elogiar la qualitat de l’obra, assegurant que “està al nivell de les grans exposicions”.
Es podrà visitar fins a l’11 de gener i ja s’ha consolidat com un dels principals atractius nadalencs d’Albal.