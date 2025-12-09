L’IES Càrcer es cansa de recórrer més de 50 km per realitzar les proves PAU

L’IES Càrcer denuncia la incomoditat i el desavantatge de desplaçar-se més de 50 km per a les PAU
Famílies i centre reclamen una seu més pròxima per garantir la igualtat d’oportunitats dels estudiants
El institut de Càrcer ha expressat el seu malestar davant una situació de clara desigualtat en la realització de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). L’alumnat està assignat a la seu de València, situada a més de 50 quilòmetres, malgrat que poblacions molt més pròximes, com Xàtiva o Alzira, també acullen les PAU.
Segons la comunitat educativa, esta decisió genera desavantatge respecte a altres instituts de comarques veïnes, que afronten les proves en condicions més favorables. En el cas de Càrcer, la jornada d’un estudiant pot començar abans de les cinc del matí i no concloure fins aproximadament a les huit de la vesprada.
A esta situació se suma que el centre rep alumnat de fins a huit municipis diferents, fet que implica més hores de trajecte i cansament.
La comunitat educativa alerta que estes circumstàncies poden afectar el rendiment acadèmic, especialment en uns exàmens tan exigents com les PAU. Estrés, fatiga i reducció d’hores de descans o estudi són factors que situen el seu alumnat en desavantatge respecte a qui accedeix a la seu d’examen en qüestió de minuts.
La comissió gestora de les PAU ha justificat l’assignació actual per falta d’espai a les seus d’Alzira i Xàtiva. No obstant això, les famílies consideren que este argument no és suficient, recordant que parlem d’un grup de només trenta estudiants i que en altres anys s’han incorporat increments puntuals sense problemes logístics.
Davant esta situació, el centre i les famílies reclamen a la Universitat de València i a la Conselleria d’Educació que revisin l’assignació i permetin que l’alumnat de Càrcer realitze les proves en una seu més pròxima, garantint així la igualtat d’oportunitats amb la resta de joves del territori.