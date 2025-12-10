Investigen un tercer incident en una clínica dental a Paterna després de la mort d’una menor a Alzira

Una tercera xiqueta s’ha sumat als casos vinculats a un anestesista investigat per la mort d’una menor a Alzira.
La menor, de cinc anys, va rebre una sedació durant un tractament dental a Paterna el 19 de novembre i va presentar reaccions com vòmits i diarrea, sense lesions greus.
Esta sedació va ocórrer només un dia abans del tràgic succés a la clínica Mireia d’Alzira, on la investigació ha de determinar si la mort de la menor de 6 anys es va produir per medicaments administrats durant el tractament.
El metge, detingut el 3 de desembre, hauria administrat diversos fàrmacs, inclòs el midazolam, sostret presumptament del Hospital de Manises. Exercia també en clíniques de València, Paterna i Sagunt, fet que va portar la policia i els inspectors de la Conselleria de Sanitat a ampliar la investigació i revisar la traçabilitat dels fàrmacs.
Les diligències sobre este tercer cas ja han arribat a la jutgessa d’Alzira, que havia deixat en llibertat provisional el metge investigat. Mentrestant, els responsables de la clínica de Paterna han evitat fer declaracions i han eliminat tota referència al professional de la seva pàgina web, mentre els inspectors continuen recopilant informació sobre la seva pràctica i els fàrmacs administrats.