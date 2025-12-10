La Confraria del Crist Crucificat en l’Agonia obri el seu betlem solidari

La Confraria del Crist Crucificat obri el seu betlem solidari dins la Ruta dels Betlems d’Alzira
Les donacions recaptades es destinaran a Càritas parroquial de Sant Joan
Ens acostem a este betlem organitzat per una de les confraries més emblemàtiques d’Alzira, la Germandat de Cavallers del Crist Crucificat en l’Agonia.
Per quart any consecutiu, este naixement forma part de la Ruta dels Betlems d’Alzira i manté el seu objectiu solidari: recollir donacions, tant econòmiques com en espècie, per a Càritas parroquial de Sant Joan. Parlem amb Ramón Flor, germà major de la confraria, sobre un betlem que, any rere any, atrau visitants i rep nombroses aportacion