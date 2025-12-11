RIBERA
Alzira anuncia les Insígnies d’Or que es lliuraran el 30 de desembre de 2025

La ciutat revela els guardonats amb les Insígnies d’Or 2025 en les diferents categories

El lliurament se celebrarà el 30 de desembre coincidint amb la commemoració de l’entrada de Jaume I

Alzira, 9 de desembre de 2025. La Junta de Portaveus de l’Ajuntament d’Alzira ha determinat les persones, col·lectius i empreses que rebran les Insígnies d’Or de la Ciutat d’Alzira 2025.

L’alcalde, Alfons Domínguez, ha comunicat la decisió a totes les persones insigniades i ha recordat que el lliurament tindrà lloc el 30 de desembre, data en què es commemora l’entrada del rei en Jaume a la ciutat.

Les distincions acordades són les següents:

  • Categoria de Cultura: Coral Polifònica Ciutat d’Alzira, en reconeixement al seu 40 aniversari.
  • Activitats empresarials: Ernesto Ferrandis Nadal.
  • Humanisme: reconeixement a la trajectòria d’Eduardo Part Dalmau.
  • Activitats diverses: el grup La Fúmiga.

Quant a la categoria d’Esports, la persona o entitat guardonada es donarà a conéixer en la Gala de l’Esport que se celebrarà divendres. El premi correspondrà al guardó Illa del Xúquer, proposat pel Consell Assessor d’Esports.

