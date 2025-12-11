Catarroja Avança: el municipi afronta 10 anys de reconstrucció després de la DANA

Catarroja afronta un 2026 encara marcat per la reconstrucció baix la marca “Catarroja Avança”, que dona identitat a tot el procés de transformació del municipi després de la DANA del 2024.
Una reconstrucció a 10 anys vista que mobilitza diverses línies de finançament local, autonòmic, estatal i europeu, ascendint la inversió total del Govern d’Espanya a 631,5 milions d’euros.
Pel que fa a infraestructures, i a través d’una inversió de 138 milions d’euros del Ministeri de Política Territorial, s’estan abordant 36 projectes al municipi: 14 memòries ja aprovades i 22 en marxa. Les actuacions més destacades contemplen la rehabilitació del TAC, la piscina coberta, Serveis Socials, l’Espai Jove, l’Escola d’Adults, la Casa de la Cultura, el parking de la Plaça Major o la creació d’una nova residència municipal.
Destaca sobretot la creació d’un nou Edifici d’Emergències i de la figura del tècnic d’emergències.
Així mateix, des d’alcaldia s’apunta l’oportunitat d’afrontar problemes crònics al municipi, alguns amb més de 40 anys de reivindicacions, com els del Carrer Pelayo.
Pel que fa al clavegueram, de moment no es pot actuar per la via de l’emergència. Per això, diversos municipis de l’Horta Sud estan preparant un decàleg que es presentarà al Comissionat de la DANA perquè el presenti als diferents ministeris.
Com a novetat per al 2026, també cal assenyalar la remunicipalització del servei de recollida de residus, amb la substitució progressiva de tots els contenidors i la implantació de sensors, així com la gestió de l’ecotasa a què obliga la normativa europea a través del rebut de l’aigua.
Així mateix, està prevista la instal·lació de dues càmeres intel·ligents que vigilen el cabal, actuació que completarà el sistema de 31 altaveus al municipi, dos d’ells al barranc, com a eixos centrals de les polítiques de seguretat davant futures emergències.