Comencen les obres per ampliar la capacitat del Barranc de la Saleta d’Aldaia

Aldaia inicia les obres per ampliar la capacitat del Barranc de la Saleta fins a 30 m³/s
La intervenció, amb una inversió de 2 milions d’euros, prepara el desviament cap al nou llit del Túria
Arranquen les obres per a rebaixar la cota del llit del Barranc de la Saleta al seu pas pel casc urbà d’Aldaia, amb l’objectiu d’aconseguir una capacitat de 30 metres cúbics per segon. Esta actuació és un pas previ al desviament del barranc fins al nou llit del Túria, ja en marxa amb el procés d’expropiacions.
Les obres s’emmarquen en el Pla de Xoc Municipal aprovat per la Confederació Hidrogràfica, mentre el Ministeri inicia les obres de canalització, amb una inversió de vora 2 milions d’euros amb fons de l’Estat i de la Generalitat Valenciana.