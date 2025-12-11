Controlat l’incendi industrial que va obligar a desallotjar vivendes a Alzira

Els bombers contenen el foc després d’una nit de treball continuat en la nau de reciclatge
Els veïns desallotjats tornen a casa mentre continua la vigilància per a evitar rebrots
Els bombers continuen treballant en l’incendi declarat ahir de vesprada en una nau destinada a l’emmagatzematge de materials per al reciclatge. L’operatiu ha sigut especialment complex per la presència de nombrosos bidons amb risc de combustió.
Durant la nit s’han realitzat relleus continuats i s’ha aconseguit evitar la propagació del foc, una de les prioritats del dispositiu, que ha arribat a mobilitzar fins a 8 dotacions. Com a mesura preventiva, es va recomanar als veïns mantindre les finestres tancades.
Després d’hores d’intens treball, el foc en la nau industrial d’Alzira ha sigut finalment controlat pels bombers. L’incendi va obligar a desallotjar diverses vivendes pròximes per motius de seguretat i va generar una gran columna de fum visible des de diferents punts del municipi.
Els efectius han treballat amb diverses dotacions per a contindre les flames, evitar la seua propagació a altres edificis i garantir la seguretat de la zona. Les persones desallotjades han pogut tornar a les seues cases una vegada descartat el risc immediat.
Tot i que l’incendi està controlat, els bombers continuen realitzant tasques de refresc i vigilància per a evitar possibles rebrots.