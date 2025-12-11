La Generalitat abona 54,8 milions d’euros de la Sol·licitud Única de la PAC 2025

La Generalitat abona 54,8 milions d’euros de la PAC 2025 a 25.000 agricultors valencians
Les ajudes reforcen la rendibilitat del sector davant els reptes climàtics i la futura reforma de la PAC
Les ajudes arriben a 25.000 titulars d’explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana i reforcen la rendibilitat del sector davant els desafiaments climàtics i productius.
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha abonat 54,8 milions d’euros als beneficiaris de la Sol·licitud Única (SU) 2025, corresponents a les ajudes directes de suport a la renda de la Política Agrícola Comuna (PAC). Aquestes ajudes han arribat a 25.000 titulars d’explotacions agrícoles de la Comunitat Valenciana.
El conseller Miguel Barrachina ha destacat que “un any més, complim amb el nostre compromís de donar suport al sector agrari valencià, abonant de manera àgil les ajudes directes de la PAC, especialment en un any marcat per la recuperació després de fenòmens climàtics extrems com la sequera i la DANA”.
Barrachina ha assenyalat que el sector agrícola enfronta dificultats no només per la seua activitat, sinó també per la complexitat burocràtica de la sol·licitud de les ajudes. “Hem treballat perquè els pagaments es realitzen de manera ràpida i ordenada”, ha afegit durant la jornada sobre la PAC “Nou Marc Financer Plurianual i Reforma PAC 2028”.
Impacte i defensa del sector
El conseller ha subratllat que la quantitat abonada reflecteix la importància d’aquestes ajudes per garantir la rendibilitat de les explotacions. També ha recordat la necessitat de defensar amb fermesa la Comunitat Valenciana en la negociació de la nova PAC, que podria suposar la pèrdua de 52 milions d’euros anuals i deixar sense suport a 28.000 agricultors, dels quals 24.000 estan jubilats.
Barrachina ha afegit que l’any 2025 ha estat clau per a la recuperació després dels fenòmens climàtics extrems, i ha reafirmat el compromís de la Generalitat d’acompanyar els agricultors perquè reben les ajudes a les quals tenen dret i continuen la seua activitat productiva en condicions òptimes.
Crida al Govern d’Espanya
El conseller ha exigit al Govern d’Espanya que adopte una postura ferma i definida davant la reforma de la PAC per evitar que la Comunitat Valenciana deixi de rebre aquests 52 milions d’euros anuals, afectant 28.000 agricultors i 300.000 hectàrees de cultiu, el 60 % de la superfície agrícola activa. Barrachina ha instat a liderar la defensa del sector agrícola espanyol a Brussel·les i assegurar condicions equitatives que permeten als agricultors i ramaders afrontar amb garanties els reptes del sector.