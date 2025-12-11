La planta Riberenca destaca en la nova legislació de residus i reuneix municipis per avançar cap a un model més sostenible

La planta de Guadassuar impulsa jornades per millorar la recollida selectiva i avançar cap a un model de residus més sostenible
Els municipis de la Ribera comparteixen experiències i bones pràctiques per reduir el rebuig i complir la nova legislació
La planta de valorització de residus de Guadassuar ha organitzat unes jornades per fomentar una recollida separada més eficient i de major qualitat.
Al llarg del matí, s’ha analitzat la situació actual de la Comunitat Valenciana en relació amb la nova legislació sobre la recollida selectiva de matèria orgànica, així com la posició que ocupa el complex de Guadassuar en aquest nou marc normatiu.
El nou Pla Integral de Residus destaca la necessitat de reduir fins al 10% la quantitat de residus que encara acaben en el contenidor gris, un objectiu clau per avançar cap a un model més sostenible i circular.
La planta Riberenca, a la qual estan adherides les poblacions de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Valldigna, presenta un percentatge de rebuig aproximat del 34%, sent el consorci que millor ha aplicat la nova legislació. Només tres consorcis de la Comunitat Valenciana es troben per baix de la mitjana: Algimia, Guadassuar i el Campello. Segons ha apuntat Jorge Blanco, la necessitat de treballar és urgent.
Tot i que no es tracta d’una tasca senzilla, els ajuntaments han començat a introduir aquests canvis. A les jornades, com a exemple de bona pràctica, ha participat l’alcalde de Sumacàrcer, municipi on aquest sistema de recollida selectiva funciona correctament des de fa més de quatre anys.
Els ajuntaments, per a dur a terme aquest canvi i procés, també han comptat amb el suport d’institucions com la Diputació de València, que ha concedit ajudes als municipis que han volgut implementar aquesta nova manera de reciclar.
Juan José Mayans, Cap de l’àrea de Residus de la Diputació de València.
Les jornades han servit per posar en comú el present i el futur de la gestió de residus a la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de reduir el rebuig que no es pot revaloritzar i avançar cap a un model més eficient i sostenible. Una trobada que reforça la necessitat de continuar treballant conjuntament per complir els objectius marcats i millorar la qualitat ambiental del territori.