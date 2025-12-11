LA UNIÓ alerta que el nou ajust europeu en frontera pel carboni encareix els fertilitzants i restarà competitivitat al camp valencià

LA UNIÓ alerta que el CBAM encarirà els fertilitzants i amenaça la rendibilitat de milers d’explotacions valencianes
El camp valencià es mobilitza: tractorada el 18 de desembre per denunciar l’augment de costos i la competència deslleial
L’organització agrària convoca una manifestació-tractorada el 18 de desembre a València per denunciar unes polítiques que considera “asfixiants” per al sector.
La Unió Llauradora i Ramadera adverteix que l’entrada en vigor definitiva del Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (CBAM) —el període transitori del qual finalitza el 31 de desembre— suposarà un nou increment dels costos de producció per als agricultors valencians, especialment pel que fa al preu dels fertilitzants, un dels inputs més importants per a les explotacions.
Els fertilitzants, de nou més cars
El CBAM, aprovat per la Unió Europea en 2023, afecta diversos sectors intensius en emissions, i a partir del 2026 la normativa s’aplicarà de manera plena. La inclusió dels fertilitzants com a producte subjecte a aquest mecanisme, unida a l’eliminació progressiva de drets d’emissió gratuïts per als fabricants europeus, provocarà un encariment generalitzat:
- Els productors europeus hauran d’assumir el cost íntegre de les seues emissions.
- Els fabricants estrangers pagaran l’ajust en frontera.
- Ambdós costos acabaran repercutint en el preu final que paga el llaurador.
Segons LA UNIÓ, aquest increment afectarà de manera directa la rendibilitat de les explotacions i pot comportar una nova caiguda de la producció comunitària en un context d’elevada competència internacional.
Risc de dúmping climàtic i de pèrdua de competitivitat
L’organització denuncia que la UE continue exigint al sector agrari europeu objectius mediambientals cada vegada més estrictes, mentre permet que productes agrícoles procedents de tercers països, elaborats amb estàndards climàtics i socials molt inferiors, entren en els mercats europeus sense restriccions equivalents.
Segons assenyala LA UNIÓ, aquesta situació genera un “dúmping climàtic”, perquè:
- Els aliments importats no estan subjectes a les mateixes exigències.
- S’utilitzen en origen fertilitzants que sí seran taxats quan es produïsquen a la UE.
- La competència deslleial desincentiva la producció interna i augmenta la dependència alimentària.
“És pura hipocresia voler taxar els fertilitzants produïts en tercers països, però no taxar els aliments que s’importen d’eixos mateixos països i que han utilitzat eixos mateixos fertilitzants”, remarquen des de l’organització.
Un impacte econòmic enorme: més de 2.300 milions d’euros anuals
Les dades evidencien la magnitud del problema. Només a Espanya, la despesa agrícola en fertilitzants supera els 2.300 milions d’euros anuals, aproximadament el 7,5% dels consums intermedis del sector. En comunitats com la valenciana, amb cultius d’alt valor afegit i gran intensitat productiva, qualsevol augment de preus pot amenaçar la viabilitat de milers d’explotacions familiars.
LA UNIÓ recorda que els agricultors europeus són dels més eficients i sostenibles del món, i insta la UE a no impulsar polítiques que reduïsquen la producció pròpia mentre es fomenta la importació de productes amb pitjors pràctiques ambientals i laborals.
L’organització ja ha reclamat que el CBAM s’estenga també als productes agrícoles i agroalimentaris, i que es creen mesures de suport específiques per al sector agrícola.
18 de desembre: manifestació-tractorada a València
Davant aquest panorama, LA UNIÓ ha convocat una gran manifestació-tractorada el pròxim 18 de desembre a València. La protesta pretén denunciar que les polítiques de la Comissió Europea, així com les del Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, estan “ofegant el camp valencià” amb normes que encareixen els costos i redueixen la competitivitat dels productors locals.