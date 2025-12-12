Alzira acull una taula redona sobre els 19 anys de la Llei de Dependència

Alzira acull una taula redona per commemorar els 19 anys de la Llei de Dependència
Experts analitzen avanços, obstacles i noves perspectives en l’atenció a persones dependents
ADISPAC-Plena Inclusió continua celebrant el seu 50 aniversari amb una quarta taula redona a la Casa de la Cultura d’Alzira. Amb motiu de l’aniversari de l’aprovació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, ara fa 19 anys, ADISPAC ha reunit cinc veus destacades en la matèria per analitzar la situació actual.
Tot i els avanços que va implicar l’aprovació d’esta llei, la jornada es va centrar principalment en posar de relleu els obstacles que encara atravessen les persones en situació de dependència.
Guzmán denuncia que no han aconseguit reunir-se amb la Generalitat Valenciana en tota la legislatura.
La falta d’informació, la desactualització de les ajudes en relació a l’increment del cost de la vida o els copagaments són altres dels entrebancs a què apunten des de les plataformes.
Entre les grans esperances, la Llei ELA, que inclou també entre els subjectes de les ajudes els pacients amb patologies irreversibles que precisen cures socials i sanitàries complexes o requerisquen accelerar processos administratius.
La sessió va comptar també amb la presència de representants sindicals i va haver de disculpar l’absència de la Directora General de la Dependència per motius de salut.