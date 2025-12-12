El Mareny trasllada les activitats del Poblat Nadalenc pel risc de pluja

El Mareny ajornarà les activitats del Poblat Nadalenc per risc de pluja
Les noves dates seran el 19 i 20 de desembre per a garantir la seguretat i la diversió
Les activitats previstes al Mareny per al dissabte 13 de desembre han sigut suspeses a causa del risc de pluja que afecta la zona. Davant la previsió meteorològica adversa, l’organització ha decidit ajornar els esdeveniments per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de totes les propostes.
El Poblat Nadalenc se celebrarà finalment el divendres 19 de desembre, mantenint íntegrament la programació prevista. Per la seua banda, el parc infantil es trasllada al dissabte 20 al matí, perquè les famílies del Mareny puguen gaudir de les activitats amb normalitat.
L’Ajuntament agraeix la comprensió de la ciutadania i anima totes les persones a participar en les noves dates nadalenques.