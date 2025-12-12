RIBERA
Emergències emet un avís especial per pluges intenses i tempestes en la meitat sud de la província de València

Nivell taronja diumenge 14: recomanacions de protecció civil per a ciutadans i municipis

GRAFCVA3556. VALENCIA, 23/05/2023.- Una persona se protege de la lluvia durante la tarde de este lunes cuando la Generalitat ha activado este martes el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana ante el temporal de lluvias que está azotando la provincia de Alicante y el sur de Valencia, que ha obligado a suspender clases en una cuarentena de municipios y ha dejado registros históricos, como los 127,4 litros por metro cuadrado acumulados en Ontinyent. EFE/Manuel Bruque

La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE), ha emés un avís especial per l’arribada de precipitacions fortes o molt fortes, persistents i acompanyades de tempestes a la província de València.

Segons les previsions, el diumenge 14 de desembre serà el dia amb més risc, amb nivell taronja per pluges i nivell groc per tempestes a la zona sud de la província. Les precipitacions podrien estendre’s després al restant de l’àrea mediterrània, perdent intensitat progressivament.

La Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha confirmat els umbrals taronja per pluges al sud de València i umbrals grocs per tempestes, així com pluges i tempestes amb nivell groc al litoral nord d’Alacant.

Recomanacions principals

  • Seguir amb atenció els avisos del CCE i activar els plans de protecció civil amb antelació.
  • Evitar estacionar vehicles en zones susceptibles d’inundació, com cauces secs, riberes de rius i barrancs.
  • Senyalitzar i impedir el trànsit en vados inundables i informar sobre riscos en zones de campaments o esdeveniments municipals.
  • Especial atenció als cauces en reparació després de la DANA del 29 d’octubre de 2024, on hi ha presència de persones i maquinària.

Per a la ciutadania, es recorda la importància de consultar els consells de protecció civil a través del web 112CV, la X @GVA112 o l’App GVA 112 Avisos (Google Play i App Store).

Els municipis poden consultar la Guia de recomanacions per a la presa de decisions preventives davant fenòmens meteorològics adversos a: GuiaRecomendacionesFMA.

