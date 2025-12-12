La Generalitat impulsa el Plan Endavant: la meitat de les mesures ja estan en marxa

La Generalitat confirma que la meitat de les 343 mesures del Plan Endavant ja estan en marxa
Sanitat, educació, transport i protecció social lideren les iniciatives junt amb mesures contra la Peste Porcina Africana
La Generalitat Valenciana ha confirmat que, quatre mesos després de l’aprovació del Plan Endavant, ja s’ha iniciat la meitat de les 343 mesures previstes, amb 28 ja completades i 143 en desenvolupament. A més, 32 iniciatives començaran abans de finalitzar 2025.
Objectius generals del Plan Endavant
- Reforçar la protecció sanitària i social.
- Millorar la gestió educativa.
- Garantir serveis essencials.
- Impulsar la cultura i la sostenibilitat del territori.
- Protegir el patrimoni i la competitivitat del sector primari.
Peste Porcina Africana i gestió de fauna
- Ratificació del decret de mesures preventives contra la peste porcina africana i la sobrepoblació de senglars en 542 municipis, amb un pressupost de 6 milions d’euros.
- Ajuda de 40 € per exemplar capturat als titulars de cotos de caça.
- Vaersa s’encarregarà de la recollida d’animals i la instal·lació de trampeig professional.
- Increment de les ajudes per a explotacions ganaderes de 4,2 a 9 milions d’euros.
Sanitat i medicaments hospitalaris
- Aprovat contracte centralitzat de més de 295 milions d’euros per a medicaments exclusius per a esclerosi múltiple, hepatitis delta, VIH i COVID-19, entre altres.
- Actualització del decret de farmàcies (1997) per garantir equitat territorial i flexibilitat operativa en municipis amb risc de despoblació.
Transport públic
- Licitació del manteniment dels sistemes de peatge de FGV per un import de 13,8 milions d’euros durant quatre anys.
- Contractació d’emergència del servei CE-711 La Marina Baixa, amb una inversió de 6,37 milions d’euros fins a 2027.
Convivència educativa
- Tramitació urgent del decret de convivència escolar, que entrarà en vigor el 7 de gener de 2026.
- La normativa reforça la autoritat docent, considera les agressions al professorat com faltes greus, regula l’ús de mòbils i simplifica expedients disciplinaris.
Nombraments destacats del Consell
- Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència: Ángela Cano Lloret i Ester Olivas Cáceres.
- Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient: José Antonio Rueda Guijarro i Alejandra Castillo Sáiz.
- Sanitat: Carlos Momparler Martínez.
- Educació, Cultura i Universitats: Blanca Camarena Garcí.
- Justícia, Transparència i Participació: Carmen Uriol Egido i Carmen Jofre Garrigues.
- Emergències i Interior: Erich Vanacloig Gil.
- Indústria, Turisme, Innovació i Comerç: Eduardo Pascual Martínez i Mónica Payá López.
Conclusió: El Plan Endavant mostra un ritme d’execució creixent, duplicant iniciatives en quatre mesos, i reforça sectors clau com la sanitat, educació, transport, patrimoni i protecció social, mentre s’avança en mesures preventives contra la peste porcina africana i es garanteix la continuïtat dels serveis essencials.