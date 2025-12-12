La Policia Local de Cullera intensifica els controls durant el Nadal

La Policia Local de Cullera reforça els controls d’alcohol i drogues durant les festes nadalenques
L’operatiu busca prevenir accidents, garantir la seguretat viària i fomentar la responsabilitat al volant
a Policia Local de Cullera activa un dispositiu especial de control d’alcohol i drogues amb motiu de les festes nadalenques, amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària, prevenir accidents i garantir una mobilitat urbana segura en unes dates de alta mobilitat i celebracions.
L’operatiu posa la seguretat i la prevenció com a prioritat absoluta, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i fomentar la responsabilitat al volant, ja que un segon d’imprudència pot provocar accidents greus. L’Ajuntament recorda que conduir baix els efectes de l’alcohol o les drogues multiplica els riscos i demana responsabilitat i col·laboració ciutadana per unes festes més segures.
La campanya vol assegurar que cap persona conduïsca després de consumir alcohol o altres substàncies, i se suma als controls rutinàris que la Policia Local realitza durant tot l’any.
Sancions
- Multes per conduir sota els efectes de l’alcohol: entre 500 € i 1.000 €, i pèrdua de 4 a 6 punts.
- Negativa a realitzar les proves: sanció de 1.000 €.
- Taxa d’alcohol en aire superior a 0,6 mg/l o en sang superior a 1,2 g/l: sancions corresponents.