Sueca posa el focus en l’atenció dels Serveis Socials

El municipi es convertix en pioner en eficàcia i eficiència gràcies al seu Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials
El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit este matí la reunió de seguiment per a la implementació del I Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials, un instrument que establix les línies estratègiques, els objectius i les actuacions necessàries per a millorar el funcionament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials en l’àmbit municipal.
L’encontre ha comptat amb la participació de l’alcalde, Julián Sáez; el director general de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’IVAFIQ, José Vicente Anaya; les regidores Sari Sáez, Carolina Torres i Noelia Benedito; personal tècnic municipal; representants del teixit associatiu i dels serveis educatius i sanitaris; així com els experts de la Universitat de València responsables de presentar l’informe d’avaluació després de dos anys de vigència del Pla.
L’alcalde ha subratllat que “calia reflexionar després de més de dos anys des de la seua aprovació”, i ha remarcat que la voluntat és avançar cap a uns Serveis Socials centrats en la intervenció, l’autonomia personal i el suport continuat, deixant arrere el model merament assistencialista. La reunió, ha dit, permet “analitzar on estem i quines necessitats hem d’afrontar per a assolir els objectius”.
Per la seua part, José Vicente Anaya ha elogiat el treball de Sueca, destacant que és “un municipi pioner, ja que molt pocs de la Comunitat Valenciana tenen un Pla Estratègic tan avançat ni estan realitzant una revisió com esta”. Ha qualificat esta fita com “important per als Serveis Socials, uns serveis essencials que cal posar en valor des de l’administració local”.
La regidora d’Acció Social, Sari Sáez, ha recordat que el Pla es va elaborar amb el suport de la Universitat de València, mitjançant un diagnòstic previ i la participació de tots els agents implicats: tècnics, responsables polítics, associacions, empreses i professionals dels àmbits sanitari i educatiu. El Pla va ser aprovat pel Ple municipal i, des de llavors, “s’ha anat implantant i millorant cap a un model de qualitat basat en l’atenció integral centrada en la persona, la intervenció comunitària, la coordinació interna i externa i la participació activa de les persones usuàries”.
Segons Sáez, encara queda camí per recórrer, “però hui avancem un pas més, avaluant el que s’ha fet fins ara i detectant noves necessitats”.