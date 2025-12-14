Torneig Parxís i Torneig d’Escacs Escolar solidaris a Benifaió

El Club d’Escacs Benifaió organitza tornejos solidaris per a recolzar AFABALS i les famílies afectades per l’Alzheimer
Parxís i escacs es combinen amb solidaritat, oci i educació en una iniciativa oberta a totes les edats
El Club d’Escacs Benifaió posa en marxa dos esdeveniments esportius solidaris amb l’objectiu de recaudar fons a favor d’AFABALS, l’associació que presta suport a les persones afectades per l’Alzheimer i a les seues famílies. Aquesta iniciativa combina oci, esport i solidaritat, oferint a la ciutadania l’oportunitat de passar una jornada lúdica mentre col·labora amb una causa social de gran importància.
Torneig de Parxís solidari
El Torneig de Parxís està pensat per a persones de totes les edats que vulguen gaudir d’aquest joc tradicional. Els participants podran demostrar la seua habilitat i estratègia, tot contribuint amb la seua inscripció a la recaptació solidària.
Torneig d’Escacs Escolar solidari
Paral·lelament, se celebrarà el Torneig d’Escacs Escolar, destinat especialment a xiquets i joves estudiants, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament del pensament estratègic, la concentració i la paciència, qualitats que els escacs ajuden a potenciar. A més, la participació en aquest torneig permet als més joves aprendre la importància de la solidaritat i el compromís social des de la infància.
Com participar i formalitzar inscripcions
Els interessats poden consultar els cartells informatius disponibles, on apareixen tots els detalls per a formalitzar la inscripció, conèixer les dates i horaris dels torneigs i les normes de participació. La inscripció garanteix la participació en els jocs i contribueix directament a afavorir els afectats per l’Alzheimer i les seues famílies.
Una iniciativa de solidaritat i convivència
Amb aquesta iniciativa, el Club d’Escacs Benifaió vol combinar diversió, esport i solidaritat, convidant a tota la població a sumar-se i col·laborar amb una causa que afecta moltes famílies del nostre entorn. La participació en el torneig és una manera senzilla i agradable de mostrar suport, alhora que es fomenta la convivència, el respecte i l’aprenentatge a través del joc.