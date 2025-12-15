Alzira impulsa “Per Nadal: el Comerç d’Alzira et porta a la Fira” i celebra el 25è Concurs d’Aparadors Nadalencs

Alzira dinamitza el comerç local amb la campanya nadalenca i el 25è Concurs d’Aparadors
La iniciativa “Per Nadal: el Comerç d’Alzira et porta a la Fira” premia les compres amb entrades per a la Fira de Nadal, mentre que 70 establiments participen en el 25è concurs d’escaparatisme per fomentar la creativitat i el comerç de proximitat.
L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Comerç, ha posat en marxa un any més la campanya “Per Nadal: el comerç d’Alzira et porta a la Fira”, amb l’objectiu de connectar el comerç local amb la Fira de Nadal, generant sinergies entre ambdós sectors i dinamitzant l’activitat econòmica i social de la ciutat.
La iniciativa permet que les persones que compren en el comerç local puguen obtenir entrades per a la Fira de Nadal, amb un màxim de quatre entrades per persona segons l’import de les compres (compra mínima de 10 €). Segons la regidora de Comerç, Gemma Alós, “aconseguim que una compra quotidiana es transforme en una experiència d’oci familiar, fomentant que la gent passe més temps a la ciutat i conega de prop tot el que ofereixen els nostres comerços”.
La Fira de Nadal d’Alzira és un dels principals atractius de la ciutat durant aquestes dates, atraient milers de visitants i consolidant-se com un espai de convivència i d’oci per a totes les edats.
25è Concurs d’Aparadors Nadalencs
El Nadal de 2025 també estarà marcat pel 25è aniversari del Concurs d’Escaparatisme d’Alzira, en què han participat més de 1.700 comerços al llarg de les seues edicions. Enguany, 70 establiments participen per crear un ambient nadalenc als carrers de la ciutat.
El concurs compta amb una dotació de prop de 3.000 €, distribuïts en 12 premis, incloent dos premis de votació popular a través de xarxes socials. Alós ha remarcat que aquest concurs és un reconeixement al talent, dedicació i innovació del comerç local, considerat un dels motors fonamentals de l’economia d’Alzira.
La regidora també ha destacat la importància del comerç de proximitat com a element clau per a barrios vius, carrers segurs, sostenibilitat i cohesió social, promovent la compra de productes locals i reduint la petjada de carboni.
Amb aquestes iniciatives, l’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís amb el comerç local i amb un model de ciutat humana, sostenible i arrelada al territori.