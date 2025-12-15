RIBERA
El “Belén de Lu” obri les seues portes al claustre de la Casa de la Cultura

El “Belén de Lu” obre portes al claustre de la Casa de la Cultura d’Alzira

Aquest betlem artesanal, amb més de 100 peces i creat per Hugo Micó Pelufo, es pot visitar fins al 5 de gener amb diferents franges horàries, oferint una experiència nadalenca plena de detall i simbolisme.

Alzira ja ha overt les portes del seu ja tradicional betlem. El Betlem de Lu es pot visitar al claustre de la Casa de la Cultura, un espai que torna a omplir-se de l’esperit nadalenc amb una proposta molt especial i carregada de simbolisme.

Aquest betlem va ser impulsat pel senyor Pedro Martínez en record de la seua dona, i és una obra creada per l’artista alzireny Hugo Micó Pelufo. Es tracta d’un conjunt artesanal que compta amb més de 100 peces, cuidat fins a l’últim detall, i que es va muntar per primera vegada l’any 2019, convertint-se des d’aleshores en una cita imprescindible del Nadal a la ciutat.

Enguany, el muntatge del betlem ha estat encarregat a l’artista faller Juan Carlos Banacloy, que ha sabut donar-li una nova mirada sense perdre l’essència original de l’obra. Un betlem que ha tardat vora dues setmanes en deixar-lo montat.

Una creació del betlem que no és una tasca gens fàcil, ja que requereix un treball minuciós i molt detallat, on sempre s’ha de cuidar la mirada històrica i el rigor en la representació de cada escena. Cada element, des de les figures fins als materials i els escenaris, ha d’estar pensat amb cura per mantindre la fidelitat a l’època, sense perdre l’essència tradicional del betlem i aconseguint, al mateix temps, transmetre emoció i realisme al visitant.

El betlem, que va ser inaugurat el passat dijous 11 de desembre, ja es pot visitar i està obert al públic fins al 5 de gener, oferint així una oportunitat perfecta per gaudir-lo durant totes les festes.

De dilluns a divendres, l’horari de visita és de 17:30 a 20:00 hores, mentre que els dissabtes es pot visitar de 11:00 a 13:30 i de 18:00 a 21:00 hores. D’aquesta manera, el Betlem de Lu facilita diferents franges horàries perquè veïns i visitants puguen acostar-se a la Casa de la Cultura i gaudir amb calma d’aquesta proposta tan estimada del Nadal a Alzira.

