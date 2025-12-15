RIBERA
TELEVISIÓ

La Coral Polifònica Ciutat d’Alzira celebra el Nadal amb un concert especial pel seu 60 aniversari

Concert de Nadal de la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira

60é aniversari i Insígnia d’Or de la ciutat d’Alzira

Com cada any, en arribar aquestes dates tan assenyalades, la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira vol col·laborar en la dignificació i ambientació de les Festes de Nadal amb l’organització, en col·laboració amb les regidories de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alzira, del tradicional CONCERT DE NADAL.

Sota la direcció del seu titular, José Luis Palomares Peñalba, la Coral interpretarà un variat repertori de nadales i cançons populars, seleccionat expressament per a la celebració del seu 60 aniversari, coincidint també amb la concessió a la Coral de la Insígnia d’Or de la ciutat d’Alzira.

El concert tindrà lloc el diumenge 21 de desembre, a les 19.30 hores, a la parròquia de Sant Joan Baptista d’Alzira.

Des de la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira es convida tota la ciutadania a assistir i compartir aquesta cita musical tan especial del Nadal.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats