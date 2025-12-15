La màgia del Nadal arriba als carrers d’Albalat de la Ribera

La màgia del Nadal ja ompli els carrers d’Albalat de la Ribera. El municipi ha donat la benvinguda oficial a les festes amb la tradicional encesa de llums.
Un esdeveniment dirigit sobretot als més menuts, que va començar amb un espectacle a l’aire lliure per a ells i elles.
La cançó ‘El Monstre Petorro’ de Paco Cholbi va ressonar en una Plaça de la Cort abarrotada, convidant xiquets i xiquetes a participar de la jornada.
L’esperit nadalenc se sentia per tota la població i els nervis dels més menuts per viure el moment d’encendre les llums de Nadal. Una encesa que enguany comptava amb l’ajuda de 4 alumnes del CEIP Ausiàs March.
Totes les classes de l’escola es van poder vore a la pantalla instal·lada a la porta de l’Ajuntament, on es projectaren les imatges perquè familiars, veïnat i persones presents a la plaça gaudiren del vídeos.
La façana de l’Ajuntament es va convertir en un dels grans atractius de la nit gràcies a un videomapping amb motius nadalencs, mentre la Plaça de la Cort es mantenia completament plena i s’omplia d’alegria amb canons de confeti que van marcar el punt àlgid de la celebració.
Durant l’acte, també estaven presents els Festers de Sant Roc encarregats d’endolcir la jornada.
Finalment, l’inici de la pluja va provocar que, poc a poc, la plaça quedara deserta, posant fi a una vesprada màgica amb la qual Albalat de la Ribera dona oficialment la benvinguda al Nadal.