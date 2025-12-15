La Unió Llauradora alerta de l’aparició d’un nou Cotonet a la Comunitat Valenciana i convoca una manifestació-tractorada

El nou Cotonet (Phenacoccus solenopsis) afecta principalment hortalisses com pimentó, tomaca i albergínia, així com plantes ornamentals.
Les primeres deteccions s’han registrat a Elx (llimera) i Crevillent (lantana).
La Comissió Europea no l’ha inclòs dins de les 400 plagues de quarantena.
La Unió Llauradora ha alertat de l’aparició d’un nou Cotonet importat a la Comunitat Valenciana, que representa un nou risc fitosanitari per a cultius hortícoles i ornamentals. Tot i que en principi no és una plaga d’alt risc, s’afegeix a la llista creixent de plagues importades que afecten el camp valencià.
Es tracta d’una cochinilla farinosa polífaga, que pot alimentar-se de més de 300 espècies vegetals, especialment brots nous, excretant melassa que afavoreix el desenvolupament de fongs com el fredolic. Aquesta plaga pot provocar mort regressiva de les plantes i reducció de la producció, afectant especialment cultius d’hivernacle (pimentó, tomaca, albergínia), cultius extensius com el cotó i plantes ornamentals com hibisc i lantana.
Segons Carles Peris, secretari general de La Unió, “en principi no sembla una plaga massa preocupant ni d’alt risc, però és una més importada al nostre territori dins de l’espiral de ròssec dels últims anys”.
Manifestació-tractorada convocada
Per denunciar les males polítiques que afecten el sector agrari, La Unió Llauradora ha convocat una manifestació-tractorada aquest dijous 18 de desembre a València:
- Inici: 11:00 h al Palau de la Generalitat (Plaça de Manises)
- Finalització: Delegació del Govern (Plaça del Temple)
- Lema: “Comissió Europea, Govern d’Espanya i Generalitat ofeguen al camp valencià”
L’organització reclama a les administracions mesures preventives eficaces per evitar que plagues importades puguen generar restriccions fitosanitàries que afecten el comerç intraeuropeu i l’exportació, amb conseqüències econòmiques significatives per a productors i administracions.
Peris afegeix: “Cal reforçar el control en frontera i en origen abans de permetre l’eixida de contingents d’importació o trasllat de material vegetal. Més comerç global implica més plaga global, i així no podem continuar”.
Amb aquesta actuació, La Unió reivindica la protecció del camp valencià com a sector estratègic per a l’economia i altament orientat a l’exportació.