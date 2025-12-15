L’alcalde d’Almussafes deixa els càrrecs al PSPV però manté l’alcaldia després de les denúncies d’assetjament

Toni González deixa els càrrecs al PSPV però manté l’alcaldia d’Almussafes
L’alcalde dimiteix dels càrrecs orgànics després de denúncies d’assetjament laboral i sexual, mentre el partit inicia una investigació i reclama la seva acta de regidor.
L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha dimitit de tots els seus càrrecs orgànics en el Partit Socialista després de les acusacions d’assetjament laboral i sexual presentades contra ell.
El partit investiga dues denúncies internes, mentre que González assegura que es tracta d’una campanya d’assetjament que la denunciant va començar fa més d’un any després que l’empresa pública d’Almussafes en què treballava li negara un augment de sou i una millora de les seues condicions laborals.
Este mateix dissabte, González dimitia dels seus càrrecs com a vicesecretari general del partit en la província de València i responsable de Transició Energètica en l’executiva autonòmica. Minuts abans, la secretària dels socialistes valencians, Diana Morant, exigia a González donar-se de baixa de militància i renunciar als seus càrrecs orgànics i institucionals, cosa que l’exsocialista no ha complit del tot en mantindre’s en l’alcaldia des del Grup Mixt Municipal.
Des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, exigeixen a Morant que aclarisca des de quan té coneixement de les denúncies contra l’alcalde d’Almussafes.
Per la seua banda, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, demana també la dimissió de la secretària d’Igualtat del PSOE, Pilar Bernabé.
Toni González ha assegurat que no pararà “fins a demostrar, on faça falta i coste el que coste” la seua innocència. La direcció dels socialistes valencians ha sol·licitat a González que entregue la seua acta de regidor i ha posat en marxa la constitució d’una Comissió Gestora a Almussafes. L’acta de regidor, no obstant, és personal i, per tant, l’alcalde pot negar-se a entregar-la, com està passant de moment.