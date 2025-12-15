Rescat dels Bombers a l’avinguda Sants Patrons d’Alzira per facilitar l’extracció d’un pacient

Bombers d’Alzira realitzen un rescat per facilitar l’extracció d’un pacient
El servei va implicar l’ús d’una escala d’extensió per traslladar de manera segura el pacient fins a l’ambulància, amb la col·laboració de Policia Local, SAMU i Atenció Primària
El Consorci de Bombers ha realitzat esta vesprada una actuació de rescat a Alzira, concretament a l’avinguda Sants Patrons, en un servei de suport als mitjans sanitaris. Segons el Consorci, els bombers del parc d’Alzira van ser requerits al voltant de les 15:00 hores per col·laborar en l’extracció d’un pacient del seu domicili.
La intervenció va ser necessària a causa de les dificultats d’accés a l’habitatge, fet que impedia el trasllat del pacient pels mitjans habituals. Davant aquesta situació, els bombers van procedir a extraure’l de manera segura mitjançant una escala d’extensió, permetent el seu trasllat fins a l’ambulància perquè poguera rebre l’atenció mèdica corresponent.
L’actuació va despertar gran expectació entre els veïns i vianants de la zona, atrets pel desplegament dels serveis d’emergència.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diversos cossos d’emergència, entre ells Policia Local, Bombers, SAMU i personal d’Atenció Primària, que van treballar de manera coordinada durant tota l’actuació. L’operatiu es va desenvolupar amb normalitat i sense incidents destacables, destacant la ràpida resposta i col·laboració entre tots els serveis implicats per garantir l’assistència al pacient en les millors condicions possibles.