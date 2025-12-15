RIBERA
Rescat dels Bombers a l’avinguda Sants Patrons d’Alzira per facilitar l’extracció d’un pacient

El servei va implicar l’ús d’una escala d’extensió per traslladar de manera segura el pacient fins a l’ambulància, amb la col·laboració de Policia Local, SAMU i Atenció Primària

El Consorci de Bombers ha realitzat esta vesprada una actuació de rescat a Alzira, concretament a l’avinguda Sants Patrons, en un servei de suport als mitjans sanitaris. Segons el Consorci, els bombers del parc d’Alzira van ser requerits al voltant de les 15:00 hores per col·laborar en l’extracció d’un pacient del seu domicili.

La intervenció va ser necessària a causa de les dificultats d’accés a l’habitatge, fet que impedia el trasllat del pacient pels mitjans habituals. Davant aquesta situació, els bombers van procedir a extraure’l de manera segura mitjançant una escala d’extensió, permetent el seu trasllat fins a l’ambulància perquè poguera rebre l’atenció mèdica corresponent.

L’actuació va despertar gran expectació entre els veïns i vianants de la zona, atrets pel desplegament dels serveis d’emergència.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diversos cossos d’emergència, entre ells Policia Local, Bombers, SAMU i personal d’Atenció Primària, que van treballar de manera coordinada durant tota l’actuació. L’operatiu es va desenvolupar amb normalitat i sense incidents destacables, destacant la ràpida resposta i col·laboració entre tots els serveis implicats per garantir l’assistència al pacient en les millors condicions possibles.

