Alzira acull la gran final del Repte Obert, el concurs que connecta l’alumnat de FP amb el món empresarial

Alumnat de FP de la Ribera presenta projectes innovadors i sostenibles en la gran final del Repte Obert a Alzira
El concurs connecta estudiants amb empreses i fomenta solucions creatives per a reptes reals
La Casa de la Cultura d’Alzira ha viscut la gran final del Repte Obert, un concurs organitzat pel Consorci de la Ribera per als estudiants de segon curs de formació professional. L’objectiu del concurs ha estat apropar els estudiants a les empreses per resoldre problemàtiques reals de negocis reals.
Els reptes eren molt diferents: el primer consistia en presentar una proposta creativa de producte, servei, campanya, experiència o solució digital que augmentara la visibilitat del riu Xúquer. El segon repte consistia a dissenyar un producte reciclat i innovador a partir de residus generats al centre educatiu, reutilitzable i escalable a altres centres.
Tots els grups han passat per l’escenari de la Casa de la Cultura, presentant els seus projectes davant de les empreses participants.
Un concurs que també ha servit per posar en contacte diferents instituts de la Ribera, que s’han concentrat a Alzira per compartir experiències i presentar els seus treballs davant del jurat.
Projectes innovadors, sostenibles i amb orientació al món laboral han demostrat el talent i la creativitat dels joves de la comarca, consolidant el Repte Obert com una aposta per la formació pràctica, la col·laboració amb les empreses i el futur professional de l’alumnat.
A més, durant el concurs s’ha realitzat un minut de silenci per la víctima assassinada a Catarroja per violència masclista.