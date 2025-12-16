AVA-ASAJA posa en valor els autònoms agraris com a motor de l’economia rural

AVA-ASAJA reivindica els autònoms agraris com a motor de l’economia rural valenciana i garanteix el futur del camp
Les històries de David i Roberto exemplifiquen innovació, tradició i compromís amb l’agricultura mediterrània
El treball de milers d’autònoms agraris constitueix avui un dels pilars més sòlids del territori valencià. Malgrat els reptes de preus, la competència deslleial i la manca de relleu generacional, els autònoms del camp continuen essent essencials per mantenir viva l’agricultura mediterrània, preservar el paisatge i generar desenvolupament a les comarques rurals.
En aquest marc, AVA-ASAJA se suma a la iniciativa #AutónomosAlFrente, impulsada per ASAJA Nacional, amb l’objectiu de visibilitzar, prestigiar i reivindicar la figura de l’autònom agrari valencià. Un col·lectiu que sosté un pilar important de l’economia valenciana, innova en models de comercialització i lluita diàriament perquè el camp continue sent una opció de futur.
Dos exemples de compromís amb la terra
Per posar rostre a aquesta tasca, AVA-ASAJA ha produït dos vídeos que narren la història de dos autònoms de Castelló: David, jove agricultor de Torreblanca, i Roberto, veterà productor de la Vilavella. Dues trajectòries diferents, un mateix compromís amb la terra.
David, innovació amb alvocats, cítrics i carxofes
Fa sis anys, David Marín va decidir buscar una alternativa al seu treball parcial en hostaleria i apostar pel camp. Avui cultiva alvocats, carxofes i cítrics, demostrant que l’agricultura pot ser una via d’emprenedoria sòlida per als joves.
Amb esforç, determinació i l’assessorament d’AVA-ASAJA, ha aconseguit esquivar en bona part els intermediaris gràcies a iniciatives com la venda directa en mercats i a través de la seva pròpia pàgina web. Un exemple de com l’autoocupació agrària pot combinar tradició i digitalització, aportant valor afegit i apropant al consumidor productes de proximitat.
David afirma: “Cal posar-hi un poc d’enginy per arribar al client final. Requereix més esforç comercial, però a l’hora de rendibilitzar el producte val la pena”. La seva aposta demostra que ser autònom agrari també significa innovar, adaptar-se i construir un projecte vital des del territori.
Roberto, una vida dedicada a les clemenules
A la Vilavella, Roberto Vicent representa la constància i experiència del productor que ha crescut entre tarongers. En plena collita de clemenules, reivindica un treball que “dura tot l’any, perquè un arbre necessita menjar i beure cada dia, igual que una persona”.
El seu testimoni reflecteix la importància de mantenir viva la citricultura valenciana, un sector estratègic per a la identitat i economia de Castelló. I llança un missatge clar: el futur del camp passa perquè noves generacions s’hi incorporen. “Ser autònom és una oportunitat real perquè els joves es queden i perquè el camp valencià no es perda, i per això necessitem ajuda de les institucions”, assegura Roberto.
Autònoms valencians: valor, arrelament i futur
Les històries de David Marín i Roberto Vicent són el mirall de milers d’autònoms que sostenen l’agricultura valenciana. Persones que, amb esforç i passió, garanteixen aliments de qualitat, preserven el patrimoni rural i mantenen poblacions vives a les comarques de l’interior i la costa.
Amb la campanya #AutónomosAlFrente, AVA-ASAJA vol reforçar el reconeixement social del col·lectiu, subratllar la importància de millorar les seves condicions laborals i econòmiques i reivindicar mesures que facen viable la seua activitat: preus justos, reducció de costos, simplificació administrativa, impuls al relleu generacional i més suport a la digitalització i comercialització directa.
Al mateix temps, es busca que la societat conegui, valore i acompanye aquells que cada dia, en silenci, estan al front del camp valencià.