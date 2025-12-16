Carmen Ortí: el nou Decret de Convivència aposta per entorns segurs i inclusius

Carmen Ortí presenta el nou Decret de Convivència per garantir entorns educatius segurs, inclusius i respectuosos
La normativa reforça la protecció de l’alumnat, l’autoritat docent i incorpora protocols contra la violència i el ciberassetjament
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha presentat el nou Decret de Convivència en el Sistema Educatiu de la Comunitat Valenciana, que entrarà en vigor el 7 de gener de 2026, amb l’objectiu de garantir entorns educatius segurs, inclusius i respectuosos, així com afiançar la protecció de les víctimes i reforçar l’autoritat del professorat.
El decret substitueix l’anterior Decret 195/2022 i neix per a afrontar els reptes actuals de convivència, integrant aspectes vinculats amb els entorns digitals, imprescindibles en l’educació actual. Les dades del Registre ITACA-PREVI mostren un augment de les incidències de convivència, que han passat de 4.543 en 2018 a 11.403 en 2023, evidenciant la necessitat d’una normativa actualitzada.
Principals mesures del decret
Protecció de l’alumnat i prevenció de la violència: La norma situa com a eix central la protecció de l’alumnat, la prevenció de la violència escolar i el ciberassetjament, i el reconeixement de l’autoritat docent.
Reforç de l’autoritat docent: El decret reconeix social, institucional i legalment l’autoritat del professorat, establint que qualsevol dany, agressió, injúria o ofensa cap a ells en l’exercici de les seues funcions serà considerat falta greu.
Ús de dispositius mòbils: Es regula amb rang de decret, permetent el seu ús únicament per raons didàctiques o de salut justificades, minimitzant l’impacte en l’aprenentatge i el ciberassetjament.
Procediment conciliador i expedients disciplinaris: Es facilita la tramitació d’expedients amb garanties i terminis ajustats, incloent un tràmit d’urgència per a casos greus. S’incorpora també un Procediment Conciliador aplicable davant faltes greus.
Inclusió i atenció a la vulnerabilitat: Es determina que la condició de víctima amb necessitats específiques de suport educatiu actue com a agreujant, garantint informació, suport i participació activa en el procediment, amb especial atenció a l’alumnat vulnerable.
Coordinació de benestar i protecció: La figura es consolida com a peça clau del sistema, articulant mesures de protecció, protocols i col·laboració amb Serveis Socials, salut mental infantojuvenil i altres recursos de l’entorn.
Simplificació administrativa: Es desenvoluparà un mòdul a la plataforma ITACA per documentar i seguir digitalment totes les fases dels expedients disciplinaris.
Carmen Ortí ha assenyalat que es negociarà ràpidament el desenvolupament normatiu complementari, que permetrà una major concreció de les línies estratègiques i la creació de l’Observatori de la Convivència, reforçant així un sistema educatiu segur, inclusiu i respectuós per a tota la comunitat.