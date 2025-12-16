Confirmat l’assassinat masclista de Catarroja com un nou cas de violència de gènere

L’assassinat de Nativitat Heredia Torres a Catarroja és confirmat com un nou cas de violència de gènere
L’Ajuntament decreta tres dies de dol i s’activa la coordinació amb Generalitat, Forces de Seguretat i entitats locals
Confirmat com un nou cas de violència de gènere l’assassinat de Nativitat Heredia Torres ocorregut a la població de Catarroja la passada setmana, presumptament a mans de la seua parella. L’Ajuntament del municipi ha decretat tres dies de dol oficial, dia en què també ha tingut lloc una taula de coordinació amb la participació de la Conselleria d’Igualtat, Serveis Socials municipals, Delegació del Govern, Policia Local, Guàrdia Civil i altres 13 entitats.
Així mateix, el consistori s’ha posat a disposició per a col·laborar i donar suport a la personació en la causa, que serà exercida per la Generalitat Valenciana. Des del govern municipal han expressat la seua solidaritat i acompanyament a la família i amistats de la víctima, així com el seu rebuig absolut a qualsevol forma de violència masclista, insistint en la necessitat de continuar treballant per erradicar esta xacra social.
Com a mostra de dol, les banderes dels edificis municipals onejaran a mitja asta durant els pròxims dies, i el ple municipal previst per dijous començarà amb un minut de silenci en record de la víctima.
A més, altres ajuntaments de la Comunitat Valenciana s’han sumat a la condemna per este assassinat i s’han adherit al minut de silenci convocat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en senyal de record i repulsa. A la ciutat de València, tots els grups polítics han aprovat per unanimitat la repulsa a la violència masclista.
La família ha explicat que desconeixia la situació de maltractaments que patia Nativitat i ha remarcat l’impacte emocional que està tenint este assassinat, que deixa tres fills orfes. El consistori ha reiterat la seua oposició frontal a la violència masclista i ha fet una crida a denunciar qualsevol situació de risc per evitar noves agressions.
El crim de Catarroja eleva a 47 el número de dones assassinades per violència de gènere en 2025. L’Ajuntament de Catarroja i la Delegació del Govern recorden que les víctimes disposen de recursos d’atenció disponibles les 24 hores.