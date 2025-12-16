La Diputació destina més de 783.000 euros a la recuperació del patrimoni eclesiàstic valencià en 11 municipis

La Diputació impulsa la conservació del patrimoni eclesiàstic amb ajudes en 11 municipis de la província
Les subvencions reforcen la protecció del patrimoni cultural com a element clau de la identitat i el desenvolupament local
La Diputació de València ha aprovat en Junta de Govern un conjunt de subvencions per valor de 783.231 euros destinades a la conservació i rehabilitació del patrimoni eclesiàstic en 11 municipis de la província. Estes ajudes s’emmarquen en el conveni de col·laboració amb l’Arquebisbat de València i es complementen amb el Pla Especial de Recuperació del Patrimoni Cultural, reactivat després de huit anys sense convocar-se.
El projecte amb una dotació més elevada correspon a Utiel, amb 121.000 euros per a la substitució de la coberta de la parròquia de Nuestra Señora del Loreto de las Cuevas. Altres actuacions destacades inclouen 50.000 euros per a la cúpula de l’església de Sant Francesc d’Assís de Llíria, 65.144 euros per a l’església de Sant Joan Baptista de Benicolet, o 113.369 euros per a la parròquia de Sant Jaume Apòstol d’Aiacor (Canals).
A més, es destinen 93.340 euros a la restauració de pintures murals del segle XVIII a la capella del Crist de Sant Roc d’Oliva, així com ajudes per a intervencions a Catadau, Benifaraig, Vinalesa, Meliana, Alcàsser i Picassent, entre altres localitats de l’Horta Nord i l’Horta Sud.
En conjunt, sumant les ajudes de 2024, la Diputació ha aprovat 19 actuacions en 16 municipis, amb una inversió total d’1,2 milions d’euros. L’any passat ja es van concedir 424.000 euros per a la recuperació del patrimoni eclesiàstic en sis municipis.
El president de la Diputació ha destacat “la implicació de la institució amb el patrimoni cultural de la província”, recordant que esglésies i ermites són molt més que edificis religiosos, ja que formen part de la identitat, l’arquitectura i la memòria col·lectiva dels pobles, a més de ser un actiu cultural i turístic.
Per la seua banda, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha subratllat que “actuar a temps és fonamental per a evitar un deteriorament major i riscos per a les persones”, i ha posat en valor l’impacte social d’estes actuacions, que repercuteixen directament en la qualitat de vida del veïnat.
Pla de recuperació del patrimoni cultural
A més del conveni amb l’Arquebisbat, la Diputació impulsa el Pla Especial de Recuperació del Patrimoni Cultural, amb una dotació de prop de 12 milions d’euros, destinat a finançar projectes de restauració i conservació del patrimoni històric arreu de la província. Este pla pretén protegir l’herència cultural i, al mateix temps, impulsar el desenvolupament local i el turisme.
Acords del ple de desembre
En el ple ordinari de desembre, la Diputació s’ha compromés per unanimitat a cobrir el 50% de les ajudes als 28 municipis no reconeguts pel Govern com a afectats per la DANA, destinant tres milions d’euros perquè puguen executar els seus projectes de reconstrucció.
A més, s’ha aprovat una moció per a reformar la llei d’estabilitat pressupostària i els sistemes de finançament local i autonòmic, amb l’objectiu de garantir l’autonomia financera dels ajuntaments. També ha tirat avant una iniciativa sobre el control cinegètic del senglar, davant el creixement descontrolat d’esta espècie i els riscos associats.
El ple ha començat amb un minut de silenci en memòria de Nati, víctima de violència masclista a Catarroja, reafirmant el compromís institucional contra esta xacra social: “Ni una més”.