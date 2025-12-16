Quart de Poblet amplia i reforça els horaris de la biblioteca i les sales d’estudi fins al 31 de gener

La biblioteca i el saló d’actes amplien horaris nocturns per a donar suport a l’alumnat en època d’exàmens
Quart de Poblet reforça el seu compromís amb la comunitat educativa amb espais d’estudi accessibles i flexibles
L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la Regidoria de Cultura i Biblioteca, ha posat en marxa un horari especial nocturn d’estudi durant els mesos de desembre i gener, amb l’objectiu de facilitar l’estudi durant l’època d’exàmens i donar suport a l’alumnat en un període clau del curs acadèmic.
Així, tant la Sala Polivalent de la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor com el Saló d’Actes de l’Ajuntament oferixen una ampliació extraordinària dels horaris, una mesura que es du a terme cada any i que respon a la creixent demanda d’espais tranquils i adequats per a preparar exàmens i avaluacions finals.
Amb esta iniciativa, el consistori reforça la seua aposta per facilitar recursos de qualitat a l’alumnat i a la comunitat educativa, garantint que estudiants de Secundària, Batxillerat, cicles formatius i Universitat disposen d’espais accessibles i amb horaris compatibles amb les seues necessitats d’estudi.
Horaris especials
- Del 15 de desembre al 5 de gener, la Sala Polivalent de la Biblioteca obrirà de dilluns a divendres, de 08.00 a 02.30 hores, permetent estudiar tant al matí com en horari nocturn.
- Del 7 al 31 de gener, mantindrà este mateix horari de dilluns a divendres i ampliarà l’obertura els dissabtes, de 10.30 a 20.30 hores.
Per a facilitar l’accés fora de l’horari habitual de la biblioteca, l’entrada es realitzarà pel carrer Marqués del Túria, on s’habilitarà un accés específic durant estos dies.
A més, davant l’increment d’estudiants que utilitzen estos espais municipals, l’Ajuntament ha habilitat també el Saló d’Actes del consistori, que del 20 de desembre al 31 de gener obrirà els dissabtes, de 08.00 a 24.00 hores, com a espai addicional condicionat per a l’estudi.
Dies de tancament
Les sales romandran tancades els dies 24, 25 i 31 de desembre, així com l’1 i el 6 de gener, a més de tots els diumenges. L’aforament serà limitat en ambdós espais.
Des de la Regidoria de Cultura i Biblioteca es destaca que esta ampliació d’horaris respon a la voluntat de l’Ajuntament d’estar al costat de l’alumnat en un dels moments més exigents del curs. L’augment continuat de l’ús d’estes sales en els últims anys demostra la necessitat real d’oferir espais ben equipats i amb horaris flexibles.
Finalment, l’Ajuntament recorda que esta acció forma part del pla anual de suport a la comunitat educativa i se suma a altres programes dirigits a joves i estudiants, reafirmant així el compromís de Quart de Poblet amb la formació i el desenvolupament personal de la ciutadania.