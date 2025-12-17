AVA-ASAJA participa en la gran protesta del sector agrari europeu a Brussel·les

“AVA-ASAJA porta la veu del camp valencià a la gran protesta agrària europea a Brussel·les”
“Més de 10.000 agricultors europeus reivindiquen una PAC justa i polítiques comercials equitatives”
Més de 10.000 agricultors de tota Europa, representants dels 27 Estats Membres i de les 40 organitzacions agràries més importants integrades en el Copa-Cogeca, assistiran aquest dijous a Brussel·les per participar en la gran manifestació del sector agrari europeu. L’acte coincidirà amb la Cimera de Caps d’Estat i de Govern de la UE i la sortida de la presidenta Ursula von der Leyen cap al Brasil per tancar l’acord comercial amb Mercosur.
Una representació de la Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), dins de la delegació espanyola de ASAJA, acudirà a la protesta, que conclourà a la Plaça de Luxemburg davant de les autoritats comunitàries. Allà, els dirigents de ASAJA, COAG i UPA dirigiran unes paraules als assistents.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “demà és un dia decisiu per al futur de l’agricultura europea. Les entitats més representatives del sector alçaran la seva veu a Brussel·les per reclamar un canvi contundent de les polítiques europees. Els polítics hauran d’escoltar el clam del camp europeu i reaccionar finalment”.
Objectius principals de la protesta:
- Rebutjar les propostes inacceptables de la Comissió Europea per a la PAC després de 2027, que perden la singularitat dins d’un fons comú i retallen el pressupost en més del 20 %.
- Denunciar la política comercial de la UE que fomenta la competència deslleial de països tercers, amb especial atenció al tractat amb Mercosur i altres acords que agreugen la crisi dels cultius mediterranis.
- Reclamar simplificació administrativa, seguretat jurídica i regulacions més adaptades a la realitat agrària, que no impliquin una pèrdua de competitivitat.