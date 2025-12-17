Barrachina impulsa 50 milions d’euros per modernitzar explotacions i reclama un Pacte Nacional de l’Aigua

50 milions d’euros per a modernitzar el camp valencià i impulsar el relleu generacional”
“Barrachina defensa un Pacte Nacional de l’Aigua i reforça inversions en explotacions agràries i infraestructures”
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha comparegut en Les Corts per presentar les principals línies d’actuació del departament i la fulla de ruta per a 2026, amb especial atenció al suport a les explotacions agràries i la gestió de l’aigua com a eixos estratègics
Principals mesures i iniciatives:
Modernització de les explotacions agràries amb una convocatòria rècord de 50 milions d’euros.
Ajudes directes als productors de L’Horta per més de 2 milions d’euros.
Releu generacional: 29 milions d’euros per a joves agricultors i ramaders, amb una mitjana d’ajuda de 52.000 €.
Seguros agraris amb una inversió històrica de 37 milions d’euros, consolidant el suport de la Comunitat Valenciana als agricultors.
Sanitat vegetal i recerca: 39 milions d’euros per a sanitat vegetal i 20 milions per al IVIA.
Gestió de l’aigua: defensa dels trasvassos Tajo-Segura i Xúquer-Vinalopó, execució d’obres pendents i exigència d’un Pacte Nacional de l’Aigua basat en criteris tècnics i científics.
Ramaderia extensiva: simplificació de tràmits, increment de les ajudes sanitàries fins a 9 milions d’euros i eliminació de l’Impost de Transmissions Patrimonials per al bestiar extensiu.
Pesca i acuicultura: remodelació de les Lonxes de Pescadors i suport a la venda directa.
Indústria agroalimentària: exportacions de 7.402 milions d’euros en els primers nou mesos i línies d’ajuda per 25 milions d’euros per a inversió i desenvolupament, complementades amb 40 milions per a OPFH i finançament del IVF.
Actuacions post-dana i infraestructures: 92,6 milions d’euros destinats a camins rurals, encauzaments urbans i ajudes a regants.
Obres hidràuliques: inversió de 35 milions d’euros a la presa de Buseo i augment del 60 % del pressupost de la Direcció General de l’Aigua, amb un total de 97 milions d’euros, dels quals 40 milions van a la modernització de regadius.
Barrachina ha subratllat la importància de la sostenibilitat, innovació i coordinació nacional i europea per garantir la competitivitat i protecció del sector primari valencià, així com la necessitat d’un Pacte Nacional de l’Aigua que ordene inversions, regles i garanties per al camp.