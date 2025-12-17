Cullera instal·larà 900 contenidors marrons per reciclar matèria orgànica
Per primera vegada, la ciutadania podrà reciclar restes de menjar i residus biodegradables.
La ciutadania de Cullera podrà reciclar per primera vegada restes de matèria orgànica. Amb la posada en marxa del nou servei de recollida de residus el 2026, l’Ajuntament implantarà la recollida selectiva de la fracció orgànica, amb la instal·lació de 900 contenidors marrons repartits per tota la ciutat.
Segons l’alcalde, Jordi Mayor, «per primera vegada la ciutadania de Cullera veurà contenidors marrons al carrer per poder reciclar restes de menjar, fruites, verdures i altres residus biodegradables». Afegix que es tracta d’un sistema transformador que deixa enrere el model de ‘usar i tirar’ i avança cap a una economia circular.
Al contenidor de la fracció orgànica s’han de depositar:
- Restes de menjar, pells i corfes, espines de peix i ossos.
- Restes de cafè i infusions.
- Paper i cartó embrutats amb aliments.
- Furgadents o taps de suro.
No s’ha de tirar mai:
- Paper i cartó nets.
- Plàstics, llandes, botelles o pots de vidre.
- Càpsules de cafè.
- Excrements d’animals.
Aquesta iniciativa permetrà separar les restes orgàniques de la resta de residus, un pas clau per avançar cap a un model més sostenible, modern i respectuós amb el medi ambient. La fracció orgànica representa una part molt important del fem que es genera cada dia a casa, i l’Ajuntament demana la col·laboració ciutadana, ja que és una acció senzilla amb un impacte molt positiu.
Beneficis del nou servei:
- Reducció de residus enviats a abocadors.
- Transformació de les restes orgàniques en compost.
- Compliment de la normativa europea i estatal vigent.
- Millora dels índexs de reciclatge a la ciutat.
L’Ajuntament acompanyarà la implantació amb campanyes informatives perquè tota la ciutadania sàpiga utilitzar correctament els nous contenidors i participe activament en aquest canvi.