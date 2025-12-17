Desarticulat un grup criminal per estafar 85 persones majors fent-se passar per revisors de la llum en tot el país

La banda actuava de manera itinerant en nou comunitats i acumulava més de 100.000 euros en botí
Les víctimes, principalment persones majors, patien enganys basats en pressió i amenaces de tall de subministrament
La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que estafava persones majors mitjançant el mètode del fals revisor de la llum, en el marc de l’operació “Lugacoll”. Dos persones han sigut detingudes i han ingressat en presó provisional, mentre que altres cinc estan sent investigades. Els fets s’han produït en Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra i País Basc.
El botí econòmic supera els 100.000 euros, a més de joies, telèfons mòbils i altres objectes de valor sostrets dels domicilis de les víctimes. En total, s’han acreditat 85 delictes, principalment d’estafa i furt, així com un robatori amb violència.
La investigació es va iniciar al febrer, després de la denúncia de dues persones majors. En un dels casos, dos homes es van fer passar per tècnics d’una companyia elèctrica, van enganyar la víctima perquè els deixara accedir al domicili i van obtindre el PIN de la targeta bancària, amb la qual posteriorment van extraure 1.200 euros d’un caixer. En l’altre cas, la víctima va pagar 500 euros en efectiu davant l’amenaça immediata de tall del subministrament elèctric.
La col·laboració de l’empleada del llar d’una de les víctimes va permetre identificar un dels autors. A partir d’ahí, els investigadors van desmantellar l’entramat criminal i van confirmar la participació del grup en nombrosos delictes arreu del territori nacional.
El grup estava format per set persones residents a València, totes amb antecedents per fets similars, que planificaven les estafes de manera itinerant i tenien com a objectiu principal persones d’edat avançada.
Modus operandi: contacte inesperat i pressió psicològica
Els autors contactaven de manera inesperada amb les víctimes, tant al carrer com als seus domicilis, sense avís previ. Anaven ben vestits i amb roba amb logotips falsos per simular pertinença a una companyia elèctrica. Creaven una sensació d’urgència, amenaçant amb tallar la llum de manera immediata, i intentaven accedir a l’habitatge per sostraure objectes de valor.
Les víctimes eren sempre persones majors, a les quals cridaven pel seu nom després d’una xicoteta investigació prèvia, amb la finalitat de guanyar-se la seua confiança i donar credibilitat a l’engany.
En un dels fets més greus, van colpejar un home a Castelló per robar-li 1.200 euros, fet que ha sigut qualificat com a robatori amb violència.
Les diligències han sigut entregades al Tribunal d’Instància de Picassent (Plaça núm. 1), que ha decretat presó provisional per als dos detinguts. La investigació ha sigut desenvolupada pel Lloc Principal de Picassent.