El betlem de Tonyo, una tradició alzirenya que creix amb els anys

El que va començar com una afició d’infantesa s’ha convertit, amb el pas dels anys, en una tradició consolidada.
El betlem de Tonyo ha anat creixent any rere any, tant en dimensions com en detalls, i s’ha convertit en una iniciativa personal que hui forma part del Nadal per a familiars i visitants.
El betlem de Tonyo destaca també per la gran quantitat de figures que el formen: entre 50 i 300 figures, una xifra que mostra la dimensió i el treball darrere d’esta instal·lació.
La resposta del públic no s’ha fet esperar. Any rere any, el betlem atrau numeroses visites, tant de centres escolars com de veïns i visitants. Una proposta nadalenca que aconsegueix captar l’atenció de públics de totes les edats.
Les impressions dels visitants són molt positives. Molts destaquen el gran nivell de detall i el treball minuciós amb què està elaborat el betlem, una dedicació que no passa desapercebuda.
Un betlem que creix any rere any i que ja s’ha convertit en una cita imprescindible del Nadal. Una tradició personal que, amb el temps, ha acabat compartint-se amb tot el poble.