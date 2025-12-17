La intensa pluja torna a inundar la zona 0 de la DANA

La DANA provoca noves inundacions i desperta l’alerta a diverses localitats valencianes
Bombers realitzen achiques i intervencions davant les fortes pluges registrades en València, Alacant i Castelló
La intensa pluja que ha descarregat durant la tarda i la nit del 16 de desembre a la Comunitat Valenciana ha tornat a inundar diverses localitats de la denominada zona zero de la DANA, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de València.
Els efectius del Consorci han registrat una dotzena d’avisos durant la nit del dimarts a Paiporta, Benetússer, Alfafar i, especialment, Catarroja, municipi que ha concentrat la major part de les incidències.
En concret, els bombers han hagut de realitzar achiques d’aigua en un garatge de Catarroja i diverses actuacions per facilitar el drenatge de l’aigua en la via pública de la localitat.
En les últimes hores, segons indica el Consorci, s’han realitzat set serveis a Albal, Catarroja, Alfafar, Benetússer i Torrent.
Segons dades d’Avamet, en les últimes quatre hores s’han registrat precipitacions de:
- València: 42,4 l/m²
- Sollana: 36,1 l/m²
- Benifaió: 35,2 l/m²
- Alginet: 27,2 l/m²
- Sueca: 25,2 l/m²
A la província d’Alacant:
- Torrevieja: 23 l/m²
- Finestrat: 14,8 l/m²
- Xaló: 4,4 l/m²
A la província de Castelló:
- Castelló de la Plana: 13,8 l/m²
- Vinaròs: 2,6 l/m²
- Castellfort: 2 l/m²
A més, un arbre ha caigut a la via pública de Castelló com a conseqüència de les fortes pluges.