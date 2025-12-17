La Mancomunitat de la Ribera Alta participa en el projecte europeu Eu_VET_RDM4.0 per a potenciar el turisme rural

La Mancomunitat de la Ribera Alta col·labora en un projecte europeu per modernitzar la gestió del turisme rural
Eu_VET_RDM4.0 impulsa competències digitals i sostenibles per potenciar les destinacions rurals europees
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha participat en la reunió inicial del projecte europeu Eu_VET_RDM4.0 (European VET Model for the Rural Destination Manager 4.0), que forma part del programa ERASMUS+ de la Unió Europea. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de set institucions europees i té com a eix principal la formació i el turisme rural.
L’objectiu del projecte és augmentar la competitivitat d’Europa com a destinació turística, mitjançant la creació d’una via comuna de professionalització en la gestió de destinacions rurals, basada en la integració innovadora d’estratègies, mètodes i ferramentes digitals i sostenibles. A més, es pretén millorar les competències de les empreses rurals i promoure l’adopció de processos de gestió sostenibles i participatius, així com valorar el patrimoni cultural europeu.
Eu_VET_RDM4.0 s’executa des de novembre de 2025 fins a abril de 2028, amb una durada de 30 mesos, i basa la seua gestió en la cooperació internacional. El projecte incorpora vies de desenvolupament de capacitats del programa de formació professional 4.0, un model basat en noves tecnologies, i promou un entorn digital innovador per a la formació en gestió de destinacions rurals.
La coordinació del projecte està a càrrec de la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma, Itàlia. També hi participen socis de Grècia (Perifèria de l’Epir i Universitat de Ioànnina), Bulgària (Bulgaria Training i Grup d’Acció Local de Pomòrie), Sèrbia (Universitat de Niš) i, per part d’Espanya, l’Institut de Tècniques Educatives (ITE Network) de Las Rozas i la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Durant la primera reunió, cada soci va presentar la seua institució, es van fixar metodologies d’implementació, objectius i activitats i es va establir la distribució del treball entre les entitats participants.
Els resultats esperats del projecte inclouen la millora de les organitzacions d’EFP (Educació i Formació Professional), amb un augment de la capacitat per a dissenyar sistemes de formació innovadors en el sector turístic, així com el desenvolupament de competències digitals i socials enfocades a les xarxes rurals i les zones interiors.