La recaptació de l’Agència Tributària Valenciana arriba als 2.599 milions d’euros en novembre de 2025

La recaptació de l’Agència Tributària Valenciana supera els 2.599 milions fins a novembre, un 14 % més que l’any anterior
L’augment es deu a la major activitat econòmica, les reformes fiscals i l’increment en impostos sobre transmissions, successions i actes jurídics
La Agència Tributària Valenciana (ATV) ha tancat el mes de novembre amb uns drets reconeguts de 2.647 milions d’euros, un increment del 13,47 % respecte a 2024, i una recaudació total acumulada de 2.599 milions, un 14,07 % superior al mateix període de l’any anterior.
Les reformes fiscals del Consell des de 2023 han permès alleujar la càrrega tributària i estimular l’activitat econòmica i el consum, fet que ha contribuït a l’augment de la recaptació.
Entre els tributs gestionats, destaca el Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, especialment la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses, amb 1.532 milions d’euros recaptats, un 11,91 % més que l’any anterior. Aquesta dada reflecteix la major activitat en el sector immobiliari i de la construcció.
La modalitat d’Actes Jurídics Documentats, vinculada a escriptures notarials, ha arribat a 408 milions d’euros, un 21,08 % més que el mateix període de 2024.
En l’Impost sobre Successions i Donacions, la recaptació per Successions ha crescut un 31,70 %, passant de 158 a 208 milions d’euros, gràcies a les actuacions de inspecció i gestió tributària contra el frau fiscal. En Donacions, els drets reconeguts se situen en 12,8 milions, lleugerament inferiors a l’any anterior a causa de mesures fiscals que fomenten la planificació patrimonial i l’economia familiar.
Fins a novembre de 2025, s’han aplicat reduccions fiscals per valor de 33,5 milions d’euros en 5.679 autoliquidacions, derivades del Decret Llei 12/2024, com a suport a les persones afectades per les inundacions de la DANA d’octubre de 2024.
Finalment, els impostos sobre el joc han experimentat un lleu augment, passant de 146 a 150 milions d’euros.
El director general de l’ATV, Ángel Zaera, ha destacat que aquests resultats són fruit de l’esforç del personal, la modernització tecnològica i l’atenció personalitzada al contribuent, permetent a la Generalitat disposar de més recursos per a sanitat, educació i serveis socials.