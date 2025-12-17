La Regidoria de Sanitat de Torrent reforça l’assistència domiciliària amb un vehicle addicional

“Torrent amplia els recursos sanitaris amb un vehicle addicional per a atenció domiciliària”
“Nou vehicle per reforçar l’assistència mèdica a domicili i reduir els temps de resposta”
La Direcció d’Atenció Primària del departament València-Hospital General, liderada pel Doctor Francisco Javier Valderrama, ha sol·licitat formalment a l’Ajuntament de Torrent la concessió d’un vehicle de ús exclusiu per a l’atenció sanitària domiciliària a les zones de El Vedat, Parc Central i les urbanitzacions del municipi.
El Regidor de Sanitat, Santiago Calatayud, ha iniciat els tràmits corresponents i ha recollit el vehicle aquest matí, amb l’objectiu de donar suport a la necessitat sociosanitària de la ciutat.
Aquesta zona bàsica, que compta amb diversos vehicles propis però insuficients, atén més de 30.000 habitants, dividits entre els centres de salut Torrent III i el consultori auxiliar Monte-Vedat, generant un gran volum de treball i necessitant una mobilització constant dels professionals mèdics per garantir una atenció adequada a domicili i davant d’urgències.
Segons explica el Regidor Santiago Calatayud, “aquest esforç és possible gràcies a l’eliminació de partides de despesa superflua i la redistribució de recursos a les necessitats bàsiques dels veïns de Torrent. Amb aquest vehicle, millorarem l’eficiència dels nostres sanitaris en els desplaçaments domiciliaris, reduirem els temps de resposta i garantirem l’accessibilitat sanitària a tota la població, independentment del lloc de residència”.
Aquesta iniciativa se suma al treball que Calatayud porta desenvolupant des del juliol de 2023, com ara el compromís amb la Conselleria de Sanitat per iniciar els tràmits d’ampliació del Consultori de El Vedat a Centre de Salut, així com la sol·licitud de més places de professionals sanitaris i la millora del Centre d’Especialitats de Santos Patronos. L’objectiu és donar solucions eficaces al servei d’urgències de Torrent i alleujar el col·lapse de l’Hospital General de València.